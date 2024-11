Catamarca: no salen del asombro en barrio Instituto por el anciano que atacó a machetazos a una mujer

Radio TV Valle Viejo estuvo dialogando con vecinos de la zona donde se produjo anoche la agresión de un hombre de 90 años a una mujer de 71.

El hecho ocurrió en un domicilio del Barrio Instituto, y trascendió porque una mujer de 35 años relató a la policía que recibió un video de WhatsApp donde aparece su padre de 90 años agrediendo con un sable a su madre de 71, por lo que de inmediato se dirigió a la vivienda.

Al ingresar, encontró a su progenitora en un rincón del comedor mientras que el padre estaba con el arma blanca con la que también pretendido golpearla a ella.

De inmediato los efectivos policiales requirieron la presencia de personal del SAME que observó a la víctima y al victimario porque presentaban heridas visibles en sus manos, recibiendo asistencia pero no siendo necesario el traslado al Hospital.

El agresor fue aprehendido y llevado a la dependencia policial a disposición de la justicia interviniente, aunque no quedaría detenido por lo avanzado de su edad.

Los vecinos no salen de su asombro, y esta mañana de martes dijeron que les pareció extraño porque “ellos ya están separados, el matrimonio, y no sé qué pasó ahí. Nos sorprendió anoche, andaba la policía pero no escuchamos ninguna ambulancia a las 23 horas más o menos porque empezamos a ver policías y había dos femeninas acá afuera. Nos íbamos a dormir y vi la policía, después lo escuché a uno de los policías que estaba esperando la orden del fiscal para algo, pero no supimos de qué se trataba y nos parecía extraño que estén tanto tiempo ahí la policía porque, además, en este pasaje están ocurriendo muchos robos, pero no hubo movimiento de nada, de vecinos, ni de nada. La semana pasada, y el mes pasado me robaron la bici, lo perseguí al ladrón, le quité la bici. Y ahora este acontecimiento que nos sorprende terriblemente a nosotros como vecinos. Un vecino muy tradicional, don Quevedo, tranquilo. Es un señor tranqui, pero siempre le están robando cosas. Por eso anoche nos ha conmovido y bueno, ahora que nos enteramos de la noticia, como vecinos estamos preocupados”.