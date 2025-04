Catamarca: “No pueden hablar de sensibilidad los que pagaban sueldos con papelitos”, dijo el diputado Ledesma

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma salió con los tapones de punta contra la legisladora radical Silvana Carrizo, quien en las últimas horas criticó duramente al Gobierno provincial, acusándolo de falta de eficiencia, transparencia y sensibilidad social. “La verdad es que hay que tener mucha cara para hablar de humanidad cuando fuiste parte de un partido que recortó, ajustó y dejó a los catamarqueños cobrando en papelitos”, lanzó Ledesma.

“Carrizo se llena la boca hablando de un Estado tomado por intereses personales, pero se olvida –muy convenientemente– que cuando Oscar Castillo gobernaba esta provincia, en el ‘99, la gente tenía que salir a la calle a protestar contra la motosierra radical. Les recortaron los sueldos, les metieron una ley de emergencia y los empapelaron con bonos”, recordó el legislador peronista.

Según Ledesma, la actual diputada de la UCR habla como si no tuviera historia política. “Silvana Carrizo es parte del radicalismo, el mismo espacio que dejó una deuda pública de más de 400 millones de pesos, evasión millonaria, y un sistema de recaudación destrozado. Cuando Arnoldo Castillo se fue, dejó un Estado quebrado. Y Oscar no sólo no lo corrigió: lo empeoró”, enfatizó.

“Lo que no dicen es que en esta gestión, con todas las dificultades del contexto nacional, los sueldos se pagan en tiempo y forma, sin bonos, sin despidos y sin excusas. Y eso no lo pueden negar, porque los hechos son contundentes”, continuó Ledesma en sus redes sociales.

Además, Ledesma retrucó la crítica sobre la situación de la salud y la educación pública. “Los que están preocupados ahora por la salud y la educación, ¿dónde estaban cuando su propio espacio político pagaba con bonos y cerraba servicios? ¿Dónde estaban cuando el ajuste era la única política? Hoy hay problemas, claro que los hay, pero se enfrenta con presencia del Estado, no con recortes.”

Finalmente, el diputado peronista fue contundente: “Catamarca no necesita discursos de quienes ya fracasaron. Necesita memoria, coherencia y compromiso real. Y si Carrizo quiere hablar de humanidad, que empiece por pedir perdón por la motosierra radical que ella representa y ahora adopta como propia con el Gobierno de Milei”.