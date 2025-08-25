Catamarca: no declaró el imputado por amenazar a los fiscales Barros y González Pinto

La fiscal de Instrucción N°1 del Distrito Sur, Yesica Miranda, tomó hoy declaración indagatoria a Braian Galván, imputado por el delito de “amenazas simples”, en relación con mensajes intimidatorios dirigidos a los fiscales Paola González Pinto y Augusto Barros, así como a una testigo clave.

La audiencia se desarrolló durante la mañana, con la asistencia del defensor oficial N°6, Estanislao Reinoso Gandini. El imputado se abstuvo de prestar declaración. La fiscal solicitó la planilla de antecedentes para avanzar en el proceso.

Galván había sido detenido el viernes pasado, en el marco de una actuación de oficio dispuesta por la fiscal tras las amenazas difundidas en redes sociales luego de la condena a la familia Barros por el crimen de Marcelino Pachado. En la causa se ordenó el resguardo de la cuenta desde la que se emitieron los mensajes y el secuestro de teléfonos celulares vinculados a la investigación.

Las medidas adoptadas tienen como finalidad garantizar la seguridad de los actores judiciales y testigos, preservando su integridad y reafirmando la aplicación de la ley frente a cualquier conducta de amedrentamiento.