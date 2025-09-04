Catamarca: Nación intima a Fiambalá por la rendición de un polideportivo fantasma

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

La sombra de la corrupción vuelve a ensuciar el nombre de la exintendenta de Fiambalá, Roxana del Valle Paulón, quien una vez más queda expuesta ante la sociedad por presuntas irregularidades que marcan su gestión.

En las últimas horas, la Municipalidad de Fiambalá recibió una carta documento oficial de la Dirección Nacional de Planeamiento Deportivo, dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, fechada el 14 de agosto de 2025; el documento firmado por funcionarios nacionales, intima al municipio a rendir cuentas sobre los fondos millonarios enviados en julio de 2021 para la construcción del Playón Deportivo Municipal, en el marco del programa nacional “Polideportivos en Obra”.

El escrito es categórico: la Nación reclama que, en un plazo perentorio de diez (10) días, la Municipalidad de Fiambalá efectúe la rendición de cuentas o devuelva los montos otorgados, advirtiendo que, en caso contrario, podrían iniciarse acciones administrativas, civiles y penales para recuperar las sumas transferidas.

Lo alarmante es que, según el propio texto de la intimación, la obra aparece como ejecutada y finalizada en 2021, pero la realidad es bien distinta: el polideportivo nunca se construyó y lo único que quedó fue un predio abandonado, símbolo de la desidia y la irresponsabilidad política de Roxana Paulón y su gabinete.

Hoy, cientos de jóvenes y niños de Fiambalá que esperaban un espacio deportivo digno para desarrollarse, siguen sin respuestas y con un sueño frustrado por lo que la sociedad interpreta como un engaño monumental.

LA PESADA HERENCIA

La actual gestión de Raúl Úsqueda enfrenta este grave escenario con la decisión de diferenciarse de las prácticas turbias del pasado. Desde el Ejecutivo local, se resolvió elevar las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a los organismos de control pertinentes, con el objetivo de que se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.

“El pueblo de Fiambalá merece transparencia y obras reales, no promesas falsas ni fondos desaparecidos. Cada peso público debe rendirse con claridad, porque no pertenece a los políticos sino a la comunidad”, remarcaron desde el municipio.

Sin embargo, la irresponsabilidad de Paulón no solo dejó un polideportivo fantasma, sino también un obstáculo concreto: Fiambalá quedó inhabilitado para recibir nuevos fondos para proyectos deportivos, porque al no haberse rendido cuentas de lo ya otorgado, Nación bloquea el acceso a nuevas inversiones.

UNA EXINTENDENTA ACORRALADA

La situación de Roxana Paulón se vuelve cada vez más insostenible. La intimación nacional deja al descubierto lo que la sociedad interpreta como una presunta malversación de fondos y corrupción flagrante, motivo por el cual muchos entienden su desesperada búsqueda de cargos legislativos para obtener fueros políticos que la protejan.

Fuentes cercanas al municipio anticipan que otras investigaciones ya están en marcha y que, en los próximos meses, podrían salir a la luz nuevas irregularidades que comprometerían aún más a la exintendenta.

En Fiambalá, la indignación es creciente. La comunidad ya no quiere discursos vacíos ni excusas: exige justicia, transparencia y castigo para quienes jugaron con la esperanza del pueblo.

Hoy, el “polideportivo fantasma de Paulón” no solo simboliza la obra inconclusa más escandalosa de los últimos tiempos, sino también el fracaso de una gestión que la historia local empieza a condenar con dureza.