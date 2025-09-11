Radio TV Valle Viejo
Catamarca: murió una mujer centenaria de Belén

En horas de esta mañana se conoció el deceso de la señora Celestina Purulla de Segovia, quien murió a los 103 años en Villa Vil. Doña Celestina nació el 2 de Mayo de 1922 en La Localidad de El Cajón (Jurisdicción de Corral Quemado), y sus Padres se llamaron Clemente Quinteros y Dominga Purulla.

Fueron cinco hermanos, José Luis, Ildaura, Julia, Maria Santos y Celestina Purulla. Celestina se casó con Juan De La Cruz Segovia en el año 1940 cuando ella tenía 18 años y de ahí se fueron a vivir el Paraje Aspay (Jurisdicción de Villa Vil) Departamento Belén. Tuvo 11 Hijos, 40 Nietos, 78 Bisnietos y 16 Tataranietos. Su vida se apagó esta mañana a los 103 años. Descansa en Paz Mamita Celestina.

