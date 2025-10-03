Catamarca: murió un motociclista en La Paz

Un fatídico siniestro vial ocurrió en Ruta Nacional Nº 60, pasando el puesto caminero de Las Salinas, jurisdicción del Departamento La Paz.

Hugo Perrotta, oriundo de Buenos Aires, sufrió una violenta caída cuando circulaba en su motocicleta a la altura del kilómetro 932. Lamentablemente, por el impacto el hombre falleció en el acto.

Un compañero de la víctima indicó a la policía que las fuertes ráfagas le habrían desacomodado el casco haciendo que pierda estabilidad y derrapara.

Al lugar concurrieron efectivos policiales y personal médico.