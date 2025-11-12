Catamarca: murió un motociclista al chocar en Corral Quemado

En horas de esta mañana de miércoles se produjo un accidente fatal que le costó la vida al adolescente Mateo Yapura, de 15 años de edad, con domicilio en Papachacra, cuando se trasladaba en una motocicleta 110cc que por razones que es materia de investigación perdió el control del rodado y termino chocando con el cordón de una calle de tierra compactada.

El infortunado motociclista cayó por las escalinatas de la tribuna que están al ras del cordón y terminó impactando en el alambre perimetral de la cancha del club Racing de Corral Quemado.