Catamarca: murió un joven motociclista que chocó en Londres

En la madrugada de este domingo en la localidad de Londres, Departamento Belén, se produjo la muerte de un joven motociclista a la 01:00 en la intersección de las calles Juan Pérez de Zurita y Belgrano, cuando Alfredo Emmanuel Varas, de 26 años, circulaba en una motocicleta Zanella 110 cc.

Varas perdió el control y colisionó violentamente contra un poste del tendido eléctrico, sufriendo lesiones de consideración, por lo que fue asistido por personal médico del centro de salud local y posteriormente derivado al Hospital “Dr. Segundo Enrique Muñiz” de la ciudad de Belén, donde lamentablemente falleció.