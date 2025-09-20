Catamarca: murió un hombre en Tinogasta al chocar contra un árbol

Ayer por la tarde, en la ruta nacional N° 40, a la altura del Km. 4.035, departamento Tinogasta, se produjo un siniestro vial fatal. En el lugar, un automóvil Volkswagen Gol, de color gris, conducido por Carlos Hernán Romero (32), por motivos que se investigan, volcó en la banquina y chocó contra un árbol de gran porte.

Producto del siniestro y a raíz de las graves lesiones sufridas, el automovilista perdió la vida en el acto, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría de Londres, facultativos médicos del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Londres, Bomberos Voluntarios de Belén , personal de Defensa Civil y Peritos de la Dirección General de Criminalística, mientras que personal de la Subcomisaría Salado con colaboración de sus pares de la Departamental Tinogasta, labró las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo del Fiscal en Comisión Arturo Germán Quinteros.