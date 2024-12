Catamarca: murió un hombre en terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista, y su familia acusa mala praxis

Jorge Luis Zalazar, de 35 años, fue internado el pasado viernes 6 de diciembre, y falleció este miércoles. La madre afirma que fue descuidado por el personal del hospital público.

María Petrona Maturano dijo a Radio TV Valle Viejo que “yo lo traje a él porque estaba durmiendo y se despertó con ansias, quería arrojar. Yo le llevé un vaso con agua porque pensé que él se había ahogado dormido y me dice, no mamá, no estoy ahogado, me falta el aire. Entonces yo ahí en el minuto lo traje (al hospital). Lo tuvieron desde las 4 hasta las 11 de la mañana, sin oxígeno, sin nada, una persona diabética, que yo creo que en el momento tenía que tener a alguien quien lo vea, pero vinieron y lo abandonaron en una sala y no me dejaban pasar porque entran solo al paciente, y el familiar tiene que aguantar afuera hasta que ellos tienen ganas de dejarlo entrar o de hablar. Esto fue el viernes 6, a las 4 de la mañana lo vio la doctora, lo tuve desde el viernes a las 4 hasta las 11 de la mañana, que si yo no entraba gritando que mi hijo se moría, nadie se iba a enterar si mi hijo estaba muerto ahí en esa sala, porque yo los escuchaba por una ventana y sentía que le faltaba oxígeno, que no podía respirar y ahí entré corriendo a pedir ayuda. En dos minutos lo sacaron, lo pasaron a terapia y ya estaba en un estado grave de salud”

Patrona lamentó que “así como mi hijo, vienen un montón y acá no les importa, lo dejan abandonado, no les importa si el paciente que llegó ha muerto, ha muerto por un paro. Yo hoy quiero justicia. La doctora Vargas estuvo de guardia, y ella se tiene que hacer cargo de mi hijo. Yo hablé con el director, ya le planteé la situación cómo fue, porque él ni siquiera la sabía. Entro a la sala y veo a todas tomando mate y mi hijo peleándole a la vida ahí en otra sala, no puede ser así, yo creo que para eso tenemos un hospital público, para que nos salven, no para que nos maten. Lo voy a hacer judicialmente, ella se tiene que hacer cargo, y una médica como ella, no puede venir a abandonarnos como perro acá, no es así, un montón de gente pasó lo mismo, pero todos se callan, nadie quiere hablar. Nosotros somos pobres, pero no porque seamos pobres nos tienen que hacer esto. Mi hijo trabajaba, tenía una hija y hoy quién va a estar para esa niña. Es un daño que hicieron, porque no lo han atendido a tiempo, era diabético, hipertenso. Él entró caminando, caminando fuimos a la terapia, caminando fue a la resonancia, y cuando yo gritaba que se moría, en dos minutos estaba en coma”.