Catamarca: murió un hombre al caer de su moto en Ruta 38

Un fatal siniestro vial ocurrió esta tarde de jueves a pocos metros del acceso a la Circunvalación Néstor Kirchner, sobre la Ruta Provincial N° 38, cuando un hombre perdió el control de su moto. La víctima fue identificada como Juan Nicolás Chaile, de 48 años, quien perdió la vida en el lugar del accidente.

El hecho sucedió pasadas las 18:00 horas, cuando Chaile viajaba a bordo de una motocicleta Honda CG 150cc, color roja. Por causas que aún se investigan, el motociclista cayó violentamente al pavimento, lo que le provocó heridas fatales.

Al arribar al lugar, personal médico constató su deceso y determinó que se realizara una autopsia para esclarecer las circunstancias de la muerte. La operación se llevará a cabo mañana, a partir de las 08:30 horas, tal como lo dispuso el fiscal de turno, Jonathan Felsztyna, a cargo de la Unidad Judicial N° 9.

Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, mientras que se ha procedido al secuestro de la moto involucrada en el siniestro.

