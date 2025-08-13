Catamarca: murió un bebé que había sido abandonado en el Hospital de Niños

En los últimos minutos de ayer martes, en el Hospital de Niños Eva Perón se registró el deceso de un pequeño que se encontraba internado.

Fuentes de la investigación indicaron que el bebé de sólo 5 meses había sido abandonado en julio en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, desde donde se dio aviso a la Justicia.

Realizados los protocolos de rigor, el niñito fue derivado al nosocomio pediátrico en estado delicado, donde, a pesar de los cuidados y tratamientos médicos, falleció.

La Justicia trabaja en estricta reserva mientras se ordenó la realización de la autopsia en la morgue judicial