Catamarca: murió un automovilista que volcó en Capayán

Un siniestro vial fatal ocurrió alrededor de las 7:25 esta mañana de domingo en Ruta Nacional N° 38, a la altura del Km. N° 517, de la ciudad de Chumbicha, en el Departamento Capayán.

Lucas Germán Fuentes (31), circulaba en un automóvil Volkswagen Gol, de color gris, y por motivos que se investigan, salió de la calzada y volcó a un costado de la banquina. El joven sufrió graves lesiones producto del impacto, lo que provocó su deceso en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Chumbicha y peritos de la Direcciónl de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción Penal N° 9, a cargo del Dr. Hugo Leandro Costilla, desde donde se impartieron las directivas a seguir.