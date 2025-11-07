Catamarca: municipales de Capital celebraron su día con misa y peregrinación

Trabajadores municipales de Capital participaron, en la mañana de este viernes 7 de noviembre, de la Santa Misa rogando por sus intenciones particulares y comunitarias. La celebración eucarística fue presidida por el padre Eugenio Pachado, párroco de Jesús Niño, en el predio de Infraestructura Urbana, ubicado en el barrio 9 de Julio.

Luego, acompañados en esta ocasión por el director de Infraestructura Urbana, Carlos Aguirre, partieron en peregrinación llevando la imagen de la Virgen del Valle hasta el Santuario Catedral, donde recibieron la bendición del padre Luis Páez. Así concluyeron esta jornada de festejos junto a Jesús Eucaristía y de la mano de su Santísima Madre.