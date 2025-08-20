Catamarca: múltiple choque en Ruta 38 por humo de un incendio y una mujer resultó gravemente herida

Un accidente de tránsito múltiple se registró este miércoles alrededor de las 13:40 horas en Ruta Nacional N°38, a la altura del Parque Industrial El Pantanillo. El siniestro, que involucró a varios vehículos, se produjo debido a la escasa visibilidad ocasionada por un incendio de pastizales en la banquina este, en el tramo comprendido entre el ingreso al desarmadero y las inmediaciones del Puesto de Control Vehicular de la Dirección de Seguridad Vial.

En el choque estuvieron implicados:

Un automóvil Toyota Corolla de color rojo, conducido por Mariza del Valle Heredia, de 40 años, quien viajaba en compañía de sus hijos de 10, 12 y 14 años, y de su pareja Fernando Sebastián Vega, de 43 años.



Una camioneta Fiat Fiorino de color blanco, al mando de Héctor Carlos Palacios, de 37 años.



Una camioneta Renault Oroch de color gris, conducida por Daniel Gonzalo Ormachea, de 36 años, quien viajaba junto a Juan José Ponce, de 49 años, y Dante Aníbal Romero, de 60 años.



Otra camioneta Renault Oroch de color verde, conducida por José Blas Zárate Contreras, de 61 años, acompañado de su esposa Ilda Rosa Rojas, de 70 años, quien sufrió lesiones de consideración.



La mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, mientras que el resto de los ocupantes fueron asistidos en el lugar por personal del SAME, sin requerir derivación hospitalaria.

En el operativo trabajaron varias ambulancias, bomberos y brigadistas de Incendios Forestales, quienes lograron sofocar las llamas que originaron la densa cortina de humo. También intervino personal policial y judicial, aguardándose la tarea de los peritos para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Fuente: Catamarca en Cana