Catamarca: Mujeres Unidas Andalgalá se manifestaron frente a la Fiscalía por un caso de restitución infantil (Video)

Esta mañana de viernes, integrantes del colectivo Mujeres Unidas Andalgalá (MUA) protestaron frente a la Fiscalía de Instrucción de la ciudad, reclamando la restitución de un niño a su madre, Yxi Escobar, en un caso que denuncian como vinculado a violencia de género.

La manifestación, que comenzó pasadas las 9:30, busca visibilizar la falta de respuestas judiciales y exigir un mayor compromiso institucional en una situación que consideran urgente y de alta sensibilidad. Desde el colectivo reiteraron el pedido de intervención con perspectiva de género por parte de las autoridades competentes.

Fuente: FM La Perla