Catamarca: muere un joven motociclista en Valle Viejo

Un hecho de tránsito fatal ocurrió a las 15:00, en Avenida Félix Avellaneda y pasaje María José Aguilar, en San Isidro, donde una Motomel Blitz 110 conducida por Santiago David Sapalchuk (27), chocó contra el cordón cuneta, cayendo a la cinta asfáltica, sufriendo gravísimas heridas, por lo que fue asistido por el SAME y posteriormente trasladado al Hospital San Juan Bautista.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió minutos después por la gravedad de las lesiones.

Tomaron intervención sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, Peritos de la Dirección General de Criminalística y personal de la Comisaría de San Isidro, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.