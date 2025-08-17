Catamarca: muere automovilista al chocar en Ruta Provincial N°1

Un accidente fatal ocurrió alrededor de las18:30 de este sábado, en ruta provincial 1, frente al ingreso al frigorífico Larcher, en Fray Mamerto Esquiú, cuando el conductor de un automóvil Fiat Palio gris, salió de la calzada e impactó con el muro de contención de una alcantarilla, falleciendo en el acto.

La víctima fue identificada como Sergio Daniel Díaz de 65 años de edad, domiciliada en el barrio La Viñita. El hombre fue asistido, primeramente, por un efectivo policial que circunstancialmente pasaba por el lugar, hasta la llegada de los servicios de energía que le practicaron infructuosamente maniobras de reanimación.

Fuentes consultadas indicaron que no se descarta que el automovilista haya padecido una descompensación mientras conducía. En tanto, tomó intervención Fiscalía que ordenó la realización de la autopsia.