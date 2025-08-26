Catamarca: motociclista sufrió una caída al chocar con un perro y fue hospitalizado

Un accidente de tránsito se produjo en la mañana de este martes en las inmediaciones de la iglesia de Collagasta, Departamento Fray Mamerto Esquiú, cuando un joven motociclista perdió el control de su vehículo al impactar contra un perro que se cruzó en su camino.

Se trata de Cristhian David Maldonado, de 29 años, quien se dirigía a su trabajo al momento de ocurrir el siniestro. El propietario de la fábrica donde trabaja el accidentado, trasladó al joven por medios particulares a un centro de salud privado de la Capital para que allí reciba atención médica.

Intervino en el lugar la comisaría departamental, comunicando el hecho a la familia, para seguidamente recabar novedades adicionales. En tanto, la víctima quedó bajo cuidado médico, mientras se evalúa la situación.