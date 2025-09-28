Catamarca: motociclista chocó contra un auto en el ingreso al barrio Eva Perón, y terminó hospitalizado

A las 15:10 de la tarde de hoy, en la esquina de Avenida Los Legisladores y calle Alpatauca, se registró un siniestro vial. José Agustín Heredia (24), conducía una motocicleta Benelli 180 cc., de color rojo, y por razones que se investigan, colisionó con un automóvil Volkswagen Voyage gris, dominio MJZ-006, al mando de Esteban Darío Vielmetti (28). Como consecuencia del siniestro, el ocupante del rodado menor sufrió lesiones y fue asistido por facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista, por lo que intervinieron efectivos de la Seccional Séptima y sumariantes del Precinto Judicial N° 7 para labrar las actuaciones de rigor.