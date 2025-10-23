Catamarca: motociclista andalgalense sufrió quemadura en el rostro al enredarse con un cable en plena avenida

Ayer miércoles, se iniciaron actuaciones de oficio luego de que desde el hospital Zonal informara sobre un incidente que involucró a un motociclista que habría sufrido una lesión producto del contacto con un cable.

El hecho ocurrió sobre Avenida Rodolfo Morán, donde el ciudadano de apellido Cedrón mientras circulaba en su motocicleta, un cable se le enredó a la altura del mentón. Logró quitárselo y continuar su marcha, pero luego notó una quemadura, por lo que se dirigió al hospital por sus propios medios.

Cedrón se encuentra fuera de peligro. Según las primeras averiguaciones, el cable pertenecería a la empresa Telecom. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y posibles responsabilidades.