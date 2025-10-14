Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Minería presente en la Expo Carreras 2025

El Ministerio de Minería dijo presente en la Expo Carreras 2025, organizada por el IES Andalgalá y destinada a estudiantes de 6º y 7º año de escuelas secundarias.

A través del Centro de Control Minero Ambiental, el organismo participó con su Laboratorio Móvil, brindando información sobre la actividad minera y mostrando parte del trabajo que realizan los equipos técnicos en territorio.

El Departamento de Geoquímica de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) realizó demostraciones y mediciones similares a las que se efectúan in situ en los proyectos mineros de la provincia.

Durante la jornada, los estudiantes también conocieron la oferta académica del IES Andalgalá, que incluye carreras como Higiene y Seguridad, Procesos Mineros, Profesorado en Geografía, entre otras opciones.

Esta experiencia que acerca la minería y la educación, fortaleciendo el vínculo con los jóvenes de la comunidad.

