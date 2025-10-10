Catamarca: médicos de Belén junto a la ministra de Salud recorrieron la obra del nuevo Hospital

La ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo recorrió la obra del nuevo hospital de Belén que cuenta con un avance del 35 por ciento.

La visita se realizó junto a profesionales médicos del sector público y privado de la localidad, a los que se les mostró cada sector y cuál es el servicio destinado para el mismo.

El nuevo hospital cuenta con 6 sectores denominados naves. Las 5 primeras naves tienen una superficie cubierta de 1.600 a 1.700 metros cuadrados, y la última de 1.200 metros cuadrados, pensada para Servicios Generales. Al respecto, la Ministra de Salud expresó que el objetivo del recorrido es que “los compañeros de trabajo en salud puedan visualizar la obra, la magnitud que tiene, el impacto que va a tener en el sistema sanitario de la región”.

Además, precisó que el nuevo hospital cuenta con todas las normativas sanitarias correspondientes en cuanto a los circuitos de atención, y que “cuando algo empieza a funcionar, cuando ya se esté trabajando, habrá que readecuar los protocolos, pero todo se hizo en función de las normativas sanitarias, en base a las necesidades del Área. Hablamos de un hospital de casi 10.000 metros cuadrados, cinco veces más que el actual hospital”.