Catamarca: media sanción del Senado para modificar Ley sobre declaración de utilidad pública para obras en el Aeropuerto

La Cámara de Senadores de la provincia llevó adelante, este jueves su 19° Sesión Ordinaria, presidida en la oportunidad por el senador Ramón Figueroa Castellanos.

Así en la ocasión, el Pleno dio media sanción al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley N° 5738, sancionada el 23 de diciembre de 2021 y promulgada mediante Decreto N° 54/2021, mediante la cual se dispuso la declaración de Utilidad Pública del inmueble identificado con Matrícula Catastral 16-27-3-5339, ubicado en el distrito El Puesto, Departamento Valle Viejo.

La modificación busca adecuar la superficie afectada y su destino, ya que se advirtió que el área originalmente declarada excedía la necesaria para la instalación del Sistema de Luces de Aproximación (ALS CAT I) en el Aeropuerto Internacional “Coronel Felipe Varela”.

De acuerdo con los informes técnicos de la Secretaría de Aeronáutica y la Dirección General de Catastro, se propone la readecuación del objeto de afectación a 45 hectáreas, circunscribiendo la expropiación al área estrictamente necesaria para la instalación del sistema de luces, la ampliación de la pista de aterrizaje y demás obras de infraestructura aeroportuaria.

La iniciativa tiene por finalidad optimizar el uso de los recursos del Estado, garantizar el desarrollo planificado del aeropuerto y acompañar el crecimiento y modernización del transporte aéreo en la provincia.

Solicitudes al Poder Ejecutivo

El Cuerpo también acompañó dos Proyectos de Resolución impulsados por la senadora Soledad Blas.

El primero de ellos solicita al Poder Ejecutivo Provincial la inclusión en el Presupuesto 2026 del revestimiento con cemento de los dos principales canales de riego de la ciudad de Belén correspondientes con el Canal principal distribuidor La Banda (2.000 metros), desde el dique hasta el barrio La Banda/La Puntilla; y el Canal principal distribuidor El Molino (2.000 metros), desde el dique hasta La Partija (Don Camilo), hacia El Alto/Las Lomas.

El proyecto apunta a mejorar la eficiencia en la conducción del recurso hídrico, reduciendo las pérdidas por filtración y fortaleciendo la base productiva local y las economías regionales.

A partir de la segunda iniciativa, se requiere al Ejecutivo, a través de los ministerios de Educación y de Salud, la creación de un Gabinete Psicopedagógico Itinerante para el Departamento Belén, con el fin de brindar atención, acompañamiento y orientación a estudiantes, familias y comunidades educativas.

Esta iniciativa busca acercar equipos interdisciplinarios a todas las localidades, garantizando una educación inclusiva y de calidad y asegurando un abordaje integral del bienestar pedagógico y emocional de las y los estudiantes.

Declaraciones de Interés

El Senado también aprobó dos declaraciones de interés, impulsadas por las y los representantes de Pomán y La Paz:

*Interés Legislativo, Deportivo, Social y Cultural a la destacada trayectoria deportiva de Jacinta “Chiki” Cardozo, oriunda de la localidad de Mutquín (Departamento Pomán).

*Interés Legislativo, Cultural y Deportivo a la trayectoria deportiva y académica de la joven Tamara Micaela Bazán, de Icaño (Departamento La Paz).