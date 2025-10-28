Catamarca: Mauvecín no acusó, y el Jury contra Costilla se encamina al archivo

La causa judicial que involucraba al fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, por su participación en el polémico acuerdo de reparación integral en el caso del asalto en barrio Parque América, quedó virtualmente archivada luego de que el fiscal Miguel Mauvecín decidiera no presentar acusación.

El Tribunal del Jury de Enjuiciamiento a Jueces y Funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, presidido por la ministra Fabiana Gómez, había emplazado a Mauvecín para que definiera si acusaba o no a Costilla por presunto “desconocimiento del derecho” en el manejo del expediente que permitió la liberación de los cuatro responsables del violento asalto a la familia Rolón, ocurrido en el barrio Parque América. El funcionario, en la presentación realizada este mismo martes, indicó que a su juicio “no hay elementos válidos para iniciar un juicio de destitución”,

Ante esto, el Tribunal ahora define si da lugar al Jury, lo que se conocerá recién este jueves. Allí tras analizar la respuesta de Mauvecín, podría mandar a archivo esta causa tal y como pasó con el otro pedido de Jury contra el fiscal Costilla.

Durante el desarrollo del proceso, Mauvecín intentó apartarse de la causa aduciendo una relación laboral y de amistad con Costilla, planteo que fue desestimado por el tribunal por considerar que no existían causales válidas para su inhibición. El emplazamiento para decidir sobre la acusación había sido extendido hasta seis días hábiles desde el 21 de octubre, período que Mauvecín utilizó mientras se encontraba cumpliendo funciones en un juicio por jurado en Tinogasta.