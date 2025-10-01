Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: más de 500 mujeres y diversidades participan en el Programa Constructoras

El Programa Constructoras cerró la primera etapa del ciclo 2025 con grandes resultados: más de 200 personas finalizaron su formación en oficios de la construcción en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones llegaron a Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Merced, Chumbicha, Santa María, Saujil, Tinogasta y la Capital, además de espacios de gran valor social como el Hogar Warmi – Casa de la Mujer y la Escuela EVEA.

En esta primera etapa egresaron auxiliares de obra, montadoras en construcción en seco y en diseño. En diciembre, el ciclo concluirá con la entrega de certificados a otras 216 personas, alcanzando un total de más de 500 egresadas y egresados en el año.

“Estoy haciendo el segundo año del programa Constructoras, al cual agradezco porque es una experiencia increíble. Pude realizar varios trabajos en mi casa, afuera, así que este programa me ayudó muchísimo a crecer, más que todo como mujer. Así que bueno, darles las gracias a todas las autoridades y a quienes nos han permitido poder realizar este curso”, expresó una de las egresadas.

De igual manera, otra manifestó: “Dios quiera, a la Virgen del Valle, que el año que viene siga este programa. Gracias por todas las herramientas que nos han invitado para poder aprender y seguir”.

“Constructoras no solo capacita: empodera. Cada ladrillo colocado y cada conocimiento adquirido es un mensaje de dignidad, autonomía y orgullo”, destacaron desde la Dirección de Política de Igualdad y Diversidad.

El programa se consolida por su impacto en barrios y comunidades, abriendo oportunidades laborales, promoviendo la igualdad de género y derribando estereotipos en el ámbito de la construcción.

  • Quedó firme la condena a perpetua para Naim Vera, el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

    Quedó firme la condena a perpetua para Naim Vera, el femicida de Brenda Gordillo que quemó sus restos en una parrilla

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este martes la condena a prisión perpetua para Naim Vera, el femicida que asesinó a Brenda Micaela Gordillo en marzo de 2020, uno de los casos que más impacto generó en la provincia de Catamarca. El caso llegó al máximo tribunal luego de que la defensa de Vera, condenado en junio…

  • Detienen a un hombre en Valle Viejo por realizar exhibiciones obscenas

    Detienen a un hombre en Valle Viejo por realizar exhibiciones obscenas

    A las 19:05 de la tarde de hoy, personal de la Comisaría de Santa Rosa llegó hasta el barrio 50 Viviendas, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, donde aprehendió a un hombre de 35 años de edad. Esta persona, habría realizado exhibiciones obscenas en la vía pública y durante el procedimiento intentó agredir a los policías, por lo que fue reducida y luego…

  • Catamarca: más de 500 mujeres y diversidades participan en el Programa Constructoras

    Catamarca: más de 500 mujeres y diversidades participan en el Programa Constructoras

    El Programa Constructoras cerró la primera etapa del ciclo 2025 con grandes resultados: más de 200 personas finalizaron su formación en oficios de la construcción en distintas localidades de la provincia. Las capacitaciones llegaron a Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Merced, Chumbicha, Santa María, Saujil, Tinogasta y la Capital, además de espacios de gran…

  • Video: así detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple crimen narco en Florencio Varela

    Video: así detuvieron en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple crimen narco en Florencio Varela

    La Policía Bonaerense confirmó este martes que detuvo en Perú a “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio narco en Florencio Varela y que tenía pedido de captura internacional. El arresto se conoció apenas un poco más de una hora después de que en Lima cayera su mano derecha, Matías Agustín Ozorio; y así ya son nueve los detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo,…

  • Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J”

    Detuvieron en Perú a Matías Ozorio, la mano derecha de “Pequeño J”

    Matías Agustín Ozorio, el joven de 28 años acusado de ser la mano derecha de Victoriano Tony Janzen Valverde, alías “Pequeño J”, presunto ideólogo de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, fue detenido esta tarde en Perú. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en su cuenta de X que la…

  • Catamarca: convenio para la apertura de una Oficina de Antecedentes Personales en Tinogasta

    Catamarca: convenio para la apertura de una Oficina de Antecedentes Personales en Tinogasta

    El gobernador Raúl Jalil encabezó la firma de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Tinogasta, mediante el cual se pondrá en funcionamiento una nueva Oficina de Antecedentes Personales en la Terminal de Ómnibus de la ciudad. El acuerdo fue rubricado junto al ministro de Gobierno, Seguridad y…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3