Catamarca: más de 140 PyMEs y emprendimientos participaron de la jornada de FOGACAT en el Mercado de Capitales

Con una amplia convocatoria de más de 140 PyMEs y emprendimientos catamarqueños, se realizó en el Hotel Casino Catamarca la jornada en la que el Fondo de Garantía Catamarca (FOGACAT) inició oficialmente sus operaciones en el Mercado de Capitales.

El evento contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; la presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el director de Recursos Financieros del Consejo Federal de Inversiones, Esteban Rodríguez, y representantes del CFI, Comisión Nacional de Valores (CNV), empresarios y referentes de cámaras sectoriales.

En ese marco, se anunció el convenio entre la Provincia, FOGACAT y el CFI, que implica un nuevo aporte del organismo nacional destinado a ampliar la asistencia a las empresas de Catamarca y potenciar inversiones en innovación, tecnología, transformación digital, certificaciones de calidad, cuidado del ambiente y financiamiento de exportaciones.

Sobre el encuentro el gobernador Raúl Jalil expresó: “Estamos muy contentos con los resultados que ha logrado FOGACAT en tan poco tiempo, y esperamos que con este aporte siga creciendo para apoyar al sector privado y acompañar el desarrollo productivo de Catamarca”.

La presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno, destacó que “en menos de un año, FOGACAT asistió con sus garantías a más de 120 PyMEs, con un aporte superior a los 4.500 millones de pesos, fortaleciendo la economía provincial. Hoy, con el ingreso al Mercado de Capitales y el apoyo del CFI, ampliamos el horizonte de oportunidades para que nuestras empresas crezcan, innoven y generen más empleo en Catamarca”.

Por último, el vicepresidente y gerente general de FOGACAT, Eduardo Castagnola, subrayó que “cualquier PyME puede acercarse a este instrumento. Estamos para acompañarlas, brindar asesoramiento y asegurar que tengan el respaldo necesario para concretar sus proyectos”.

El encuentro, que incluyó un taller especializado con la participación de Nicolás Villar y Anahí Alujas (CFI), Israel Borgnia Villacorta (CNV), Germán Plessen (economista), Adrián Atanasoff (consultor PyME) y Eduardo Castagnola (FOGACAT), contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, a cargo de Verónica Soria.