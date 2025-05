Catamarca: malestar en Pomán por la negativa al aumento salarial

El Consejo Deliberante de Pomán aprobó un aumento salarial del 20% para empleados municipales y mejoras para jubilaciones, pero el intendente Francisco Gordillo confirmó que vetará la ordenanza y no pagará el incremento.

Argumentó que la situación económica del municipio no permite afrontar el gasto, lo que generó malestar entre los trabajadores.

Claudia Cativa, delegada de ATE, advirtió que los empleados no tienen otra opción que movilizarse: “La preocupación de los empleados municipales nos lleva a que tengamos que tener asamblea más seguido. El incremento a Pomán no fue dado. No así Saujil y Mutquín, donde fue dado el incremento salarial. Entonces ya los trabajadores de Pomán no les están dejando otra alternativa que salir y reclamar sus derechos.

El concejal Walter Centeno defendió la medida de los trabajadores y negó motivaciones políticas. El consejo ahora evaluó un pedido de informe sobre los fondos municipales y los gremios ya preparan medidas de fuerza para los próximos días.