Catamarca: madre denunció que su esposo y su hijo se tomaron a golpes, y detuvieron a los dos

En la tarde de hoy, a las 19:00, alertado por un llamado telefónico, personal de la Comisaría Quinta se constituyó en la calle Vicente Ponessa al 800, donde dialogó con una mujer de 52 años, quien adujo que su esposo y su hijo se habrían agredido físicamente entre sí.

De inmediato, los uniformados procedieron a la aprehensión de los supuestos autores de 20 y 66 años de edad, ambos de apellido Nieva, quienes fueron alojados en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.