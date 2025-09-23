Catamarca: Luis Landriscina visitó Santa María

Don Luis Landriscina llegó a Santa María, invitado por unos amigos de esa ciudad.

El gran humorista de 90 años llegó acompañado de su esposa y amigos y recordó que tuvo la oportunidad de actuar en el Festival del Yokavil de 1974 por única vez, y quería volver a visitar la tierra de su amiga Margarita Palacios .

En su breve estadía en la ciudad pudo recorrer algunas bodegas y emprendimientos regionales y se llevó el cariño de quienes lo reconocieron.

Una verdadera estrella del humor sano se fue con mucha gratitud de nuestro pueblo.