Catamarca: luego de los incidentes, el Gobierno normalizará el servicio eléctrico en zona con conexiones irregulares

El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, en coordinación con la empresa EC SAPEM, dispuso un operativo conjunto para avanzar esta misma tarde en la normalización del servicio eléctrico en un sector ubicado en las inmediaciones del cruce del puente del Camino de la Virgen, donde se detectaron múltiples conexiones clandestinas.

La medida se tomó luego de que personal del Área de Control de Pérdidas de EC SAPEM realizara una intervención rutinaria en la zona, en el marco de los barridos de desconexión que se ejecutan periódicamente en distintos puntos del territorio.

Estas tareas buscan prevenir riesgos graves derivados de instalaciones eléctricas precarias y no autorizadas, que ponen en peligro la vida de las personas y afectan la estabilidad del sistema eléctrico.

Desde EC SAPEM se explicó que las conexiones clandestinas no sólo carecen de toda condición técnica de seguridad, sino que además en muchos casos están ubicadas en sectores no habilitados por su cercanía al cauce del río, lo cual impide legal y técnicamente cualquier tipo de conexión formal. No obstante, el operativo conjunto con el Ministerio busca dar respuesta a las necesidades particulares de los vecinos y avanzar en un esquema que permita, dentro de los marcos normativos vigentes, una solución técnica segura.

“Entendemos la realidad social de muchas familias, pero no podemos permitir prácticas que representen un riesgo tan alto. Nuestra prioridad es la seguridad de todos los usuarios, de nuestro personal y del sistema”, señalaron desde la empresa.

La intervención se mantendrá durante la jornada y prevé el abordaje técnico caso por caso, con el fin de evaluar posibilidades de normalización donde las condiciones lo permitan, y desalentar la continuidad de prácticas irregulares que comprometen la seguridad pública.

Esto pasa luego de que esta mañana de martes, personal de Energía Catamarca Sapem se presentó para cortar la energía eléctrica a quienes se encuentran “colgados” para obtener el servicio.

Se trata de los vecinos que desde hace años no consiguen regularizar el servicio para las viviendas que se levantaron en un asentamiento, a la vera del río Del Valle.

En protesta por la medida, hoy decidieron cortar el tránsito en el sector, y siguen esperando que les faciliten los trámites desde la empresa distribuidora de energía.

Hubo momentos de tensión entre los vecinos y personal policial cuando los operarios se disponían a cumplir con la orden para cortar las conexiones clandestinas.