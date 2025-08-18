Catamarca: los nombres de los candidatos para la Cámara de Diputados provincial

A poco del cierre de listas para los comicios del 26 de octubre, empiezan a conocerse los principales candidatos de las fuerzas políticas que competirán por bancas en la Cámara de Diputados provincial.

Por el oficialismo de Fuerza Patria, los primeros lugares de la boleta serán para Juan Pablo Sánchez, Stella Nieva y Eduardo Andrada. Además, el ministro de Gobierno encabezará la lista de diputados nacionales junto a Claudia Palladino, y Alberto Natella.

En tanto, La Libertad Avanza confirmó a Carlos Aibar Quinta, Valentina Reinoso y Francisco Monti como sus candidatos más relevantes. Para diputados nacionales irán Adrián Brizuela, Miryam Juarez, e Iván Lopez.

La alianza Somos Provincias Unidas, integrada por la UCR y partido Movilización, postulará a Luis Fadel, Alicia Paz y Agustín Marchetti, Lita Quiroga, Fernando Rodriguez, Cristian Vincenti y Jessica Pache. Mientras tanto, Rubén Manzi encabezará la lista de Primero Catamarca. Por su parte, la Izquierda llevará a Pedro Saracho, Soledad Martínez y Gustavo Castro, el MID a Javier Galán, Sonia Navarro y Luis Rodríguez, y el FAC a Hugo Ávila.