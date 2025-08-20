Catamarca: los habitantes de Telaritos contarán por primera vez con el servicio de agua potable para consumo humano

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, se encuentra en la etapa final de la obra civil e instalación de la Planta de Ósmosis Inversa en la localidad de Telaritos, departamento Capayán, que en los próximos días se pondrá en funcionamiento .

Con la finalización de esta obra, que dio inicio en el mes de marzo de este año, los habitantes de Telaritos contarán por primera vez con el servicio garantizado de agua potable para consumo humano, una solución largamente esperada por los 150 vecinos de la comunidad.

La obra incluyó, en una primera etapa, la construcción de un espacio cubierto de 65 m², la instalación eléctrica alimentada mediante paneles solares, la perforación de 100 metros de profundidad para la captación de agua y la instalación de una Planta de Ósmosis Inversa con capacidad de 3.000 litros por hora. Finalmente, se concretó el cerramiento con cerco perimetral y portón de acceso.

Los trabajos fueron ejecutados por personal técnico especializado de Aguas de Catamarca SAPEM, en el marco del plan de fortalecimiento del sistema de provisión de agua potable que la empresa desarrolla en distintas localidades del interior.