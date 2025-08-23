Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: los deportistas ya disfrutan de un renovado Club Hindú

El gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejaron oficialmente inauguradas las mejoras en la infraestructura del Club Hindú. El evento contó con la presencia de la dirigencia del club, socios, simpatizantes y vecinos que acompañaron la jornada.

Gracias a las obras realizadas por el Gobierno provincial, a través del Plan de Infraestructura Deportiva de la Secretaría de Estado de Gabinete, más de 180 niños, jóvenes y adultos deportistas ya disfrutan a diario de instalaciones en condiciones para la práctica deportiva.

Acompañaron el evento la diputada Claudia Palladino; el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, Alberto Natella; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

La dirigencia del Club Hindú expresó su agradecimiento a las autoridades provinciales y municipales por el acompañamiento y el compromiso sostenido con las instituciones deportivas, que cumplen un rol social fundamental en la formación de niños, jóvenes y familias de la comunidad. “Gracias a estas obras nuestros niños y jóvenes se benefician con espacios adecuados y cómodos para jugar al básquet, y nuestras divisiones pueden sentirse cómodos jugando de local tanto en la liga provincial como en la Liga Federal”, expresaron.

La obra

Las intervenciones realizadas significan un salto de calidad para la institución y para todos los deportistas que desarrollan allí sus actividades. La obra consistió en la ejecución de baños públicos, alisado de la cancha auxiliar, construcción de cantina y local, instalación de tableros, reloj y service de piso deportivo flotante, cerramientos laterales, pintura, iluminación, reparación y pintado del ingreso principal, mejoras en el sector mesa de control, reparación de desagües pluviales y remodelación de fachadas e ingreso principal.

Asimismo, se concretó el mejoramiento de vestuarios, colocación de barandas perimetrales en la cancha principal y la instalación de una nueva tribuna metálica, ampliando así la capacidad del club y generando mejores condiciones para los encuentros deportivos.

  • Catamarca: los deportistas ya disfrutan de un renovado Club Hindú

    Catamarca: los deportistas ya disfrutan de un renovado Club Hindú

    El gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejaron oficialmente inauguradas las mejoras en la infraestructura del Club Hindú. El evento contó con la presencia de la dirigencia del club, socios, simpatizantes y vecinos que acompañaron la jornada. Gracias a las obras realizadas por el Gobierno provincial, a través del Plan…

  • “Lo volvería a hacer 50 mil veces”: la confesión de un femicida sentenciado a prisión perpetua

    “Lo volvería a hacer 50 mil veces”: la confesión de un femicida sentenciado a prisión perpetua

    La Justicia de San Juan condenó ayer viernes a prisión perpetua a Ariel Omar Pérez, acusado de asesinar a cuchillazos a su expareja, Yanina Párez, una empleada municipal del departamento de Angaco con quien había mantenido una relación de tres años. Durante el juicio abreviado por el crimen ocurrido el 15 de febrero de 2024, el tribunal homologó el acuerdo…

  • Fantino toma distancia del Gobierno de Milei en medio del escándalo de las coimas

    Fantino toma distancia del Gobierno de Milei en medio del escándalo de las coimas

    Mientras el Gobierno mantiene el silencio y sigue creciendo el escándalo desatado por la revelación de los audios con presuntos pedidos de coimas en discapacidad, que salpican a Karina Milei y “Lule” Menem, el conductor de Neura Alejandro Fantino pidió que “caiga en cana el que tenga que caer” y explicó el trasfondo de su…

  • Catamarca: detienen a un hombre en Recreo por golpear a su pareja

    Catamarca: detienen a un hombre en Recreo por golpear a su pareja

    En la madrugada de hoy, a las 04:40, personal de la Comisaría Departamental Recreo, en esa localidad del Departamento La Paz, procedió al arresto en averiguación del hecho de un hombre de 57 años de edad, quien fue sindicado por su pareja, una mujer de 41 años de edad, como el presunto autor de haberla agredido física…

  • Los Pumas reciben hoy a los All Blacks en Liniers

    Los Pumas reciben hoy a los All Blacks en Liniers

    Los Pumas buscarán revancha frente a los All Blacks este sábado en Liniers. El partido, que comenzará a las 18:10, tendrá regresos importantes, un debutante y transmisión en vivo por ESPN y Star+. javascript:false Los Pumas afrontarán este sábado un desafío mayúsculo en el Rugby Championship 2025 cuando se midan con los All Blacks en…

  • Medios del mundo reflejan el “Mani pulite en la Argentina” del gobierno de Javier Milei

    Medios del mundo reflejan el “Mani pulite en la Argentina” del gobierno de Javier Milei

    Lejos de ser un “fenómeno barrial”, el escándalo de corrupción por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) trascendió las fronteras y se instaló en las portadas de los principales medios del mundo. La prensa internacional refleja con atención la crisis que golpea al gobierno de Javier Milei, en un caso…