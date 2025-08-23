Catamarca: los deportistas ya disfrutan de un renovado Club Hindú

El gobernador Raúl Jalil y el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejaron oficialmente inauguradas las mejoras en la infraestructura del Club Hindú. El evento contó con la presencia de la dirigencia del club, socios, simpatizantes y vecinos que acompañaron la jornada.

Gracias a las obras realizadas por el Gobierno provincial, a través del Plan de Infraestructura Deportiva de la Secretaría de Estado de Gabinete, más de 180 niños, jóvenes y adultos deportistas ya disfrutan a diario de instalaciones en condiciones para la práctica deportiva.

Acompañaron el evento la diputada Claudia Palladino; el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, Alberto Natella; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

La dirigencia del Club Hindú expresó su agradecimiento a las autoridades provinciales y municipales por el acompañamiento y el compromiso sostenido con las instituciones deportivas, que cumplen un rol social fundamental en la formación de niños, jóvenes y familias de la comunidad. “Gracias a estas obras nuestros niños y jóvenes se benefician con espacios adecuados y cómodos para jugar al básquet, y nuestras divisiones pueden sentirse cómodos jugando de local tanto en la liga provincial como en la Liga Federal”, expresaron.

La obra

Las intervenciones realizadas significan un salto de calidad para la institución y para todos los deportistas que desarrollan allí sus actividades. La obra consistió en la ejecución de baños públicos, alisado de la cancha auxiliar, construcción de cantina y local, instalación de tableros, reloj y service de piso deportivo flotante, cerramientos laterales, pintura, iluminación, reparación y pintado del ingreso principal, mejoras en el sector mesa de control, reparación de desagües pluviales y remodelación de fachadas e ingreso principal.

Asimismo, se concretó el mejoramiento de vestuarios, colocación de barandas perimetrales en la cancha principal y la instalación de una nueva tribuna metálica, ampliando así la capacidad del club y generando mejores condiciones para los encuentros deportivos.