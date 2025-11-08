Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: los asaltantes del Parque América podrían volver a prisión

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dio un golpe de efecto en la causa conocida como las “absoluciones pagas”, al revocar por unanimidad la resolución del juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni. Con este fallo, se abre la posibilidad de que los cuatro asaltantes del violento robo a los hermanos Rolón Reynoso en barrio Parque América vuelvan a prisión.

El Tribunal de Alzada, integrado por Elena Berrondo Isí, Luis Guillamondegui y Marcelo Soria, hizo lugar al recurso presentado por la fiscal de Instrucción Paola González Pinto, quien había cuestionado que se ordenara reabrir la investigación sobre el acuerdo que permitió el sobreseimiento de los imputados.

El caso surgió tras el convenio homologado por el exjuez Héctor Maidana, que extinguió la acción penal mediante una “reparación económica” de $2.000.000, pese a que algunos imputados eran reincidentes y otros carecían de medios económicos.

La Fiscalía impulsó una acción de nulidad por “cosa juzgada írrita” al detectar graves irregularidades patrimoniales y vínculos con causas por lavado de activos y estafas federales.

Sin embargo, el juez Vaccaroni, a quien el caso le tocó por sorteo, había dispuesto que la fiscalía profundizara la investigación, lo que motivó la apelación.

En un fallo contundente, la Cámara señaló que “el juez de Control de Garantías debe asumir la dirección del trámite y no remitir la causa al Ministerio Público Fiscal”, al considerar que la etapa investigativa ya estaba concluida.

“La remisión a sede fiscal carece de sustento jurídico y desnaturaliza el alcance del fallo”, advirtieron los camaristas, calificando como “forzada e infundada” la interpretación del juez Vaccaroni.
De esta manera, el tribunal ordenó que el magistrado retome el conocimiento de la causa y resuelva la nulidad del acuerdo que dejó en libertad a Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, autores del asalto del 4 de septiembre de 2024.

El pronunciamiento representa un duro revés judicial al criterio del juez Andreatta, que había sostenido la validez del acuerdo, y reaviva las chances de que los condenados vuelvan a prisión mientras se analiza la legalidad del polémico sobreseimiento.

  • Catamarca: los asaltantes del Parque América podrían volver a prisión

    Catamarca: los asaltantes del Parque América podrían volver a prisión

    La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos dio un golpe de efecto en la causa conocida como las “absoluciones pagas”, al revocar por unanimidad la resolución del juez de Control de Garantías de Tercera Nominación, Lucas Vaccaroni. Con este fallo, se abre la posibilidad de que los cuatro asaltantes del violento robo…

  • En España, la biomasa sólida consolida su liderazgo como fuente térmica más competitiva frente a los combustibles fósiles

    En España, la biomasa sólida consolida su liderazgo como fuente térmica más competitiva frente a los combustibles fósiles

    Los biocombustibles sólidos para calefacción confirman, un semestre más, su ventaja económica y estabilidad frente al gas natural, el gasóleo y la electricidad en el mercado energético español, según el Índice de Precios de la Biomasa (IPB), un análisis elaborado trimestralmente por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom). Fuente: Energías Renovables  ESPAÑA (7/11/2025).- La Asociación…

  • Un cura hizo una misa en Santa Fe para bendecir gatos y fue furor

    Un cura hizo una misa en Santa Fe para bendecir gatos y fue furor

    Una iglesia de Santa Fe abrió sus puertas para recibir a los gatos de los fieles y darles la bendición. La iniciativa ocurrió en el marco del Día Internacional del Gato, celebrado el pasado miércoles 29 de octubre, pero se viralizó en los últimos días a través de videos publicados en redes sociales que muestran…

  • Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

    Continúa la vacunación contra el Dengue en Catamarca

    Teniendo en cuenta que se acercan los meses de calor, donde hay mayor proliferación del mosquito Aedes Aegypti, lo que puede provocar Dengue, ZIka y Chikungunya; en este contexto, el equipo del Ministerio de Salud hace hincapié en la importancia de la vacunación para evitar las formas graves de la enfermedad. Cabe mencionar que, en…

  • Las empleadas domésticas tendrán un aumento y un plus

    Las empleadas domésticas tendrán un aumento y un plus

    Las empleadas domésticas recibirán un aumento salarial del 2,7% dividido en dos tramos y un pago adicional no remunerativo de $14.000 por mes durante tres meses. La medida fue definida ayer viernes por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo, y será formalizada el…

  • Catamarca: propuestas para las infancias en la Feria del Libro

    Catamarca: propuestas para las infancias en la Feria del Libro

    En el primer patio del CATA, donde se despliega la edición número 17 de la Feria del Libro, los más pequeños tienen su propio espacio: un rincón colorido y participativo donde los libros, los juegos y la imaginación se encuentran. Allí, distintas editoriales y emprendimientos presentan materiales pensados para que los niños aprendan jugando y…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4