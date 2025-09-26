Catamarca: lo mejor del Freestyle Rap llega hoy a Los Altos

Los 16 mejores freestylers de Catamarca llegan a Los Altos para darle emoción a la batalla del 3×3 Freestyle y Rap que el equipo de la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso desarrollará esta tarde de viernes desde las 17 horas en Invictus (sobre Ruta N°64), junto a la gestión del senador Félix Jerez.

El grupo de raperos que llegará a la ciudad ha demostrado batalla a batalla un talento en la improvisación que se ve potenciado en cada uno de los vibrantes encuentros que el público pudo disfrutar. Entre estos exponentes de la rima rapera se encuentran: Bm, Doble O, El cata, Haze, Killah, Linger, Mantra, Nauch, Quadrat, Red, Ronax, Rulo, Weed, Yerry, Young, Zatch.

A esta celebración se sumará la música en vivo de la mano de Dj Facu, la banda MSF y un gran cierre musical de la mano de Laura Coronel, junto a los sorteos, juegos, toro mecánico, inflables y más sorpresas para completar una tarde ideal en la que toda la comunidad acompañará el talento de la juventud de Los Altos.

El evento que recorre las plazas y espacios públicos de toda la provincia combinando cultura y deporte contará también con una competencia de triples en Básquet, con participación libre y entrega de premios.