Catamarca: lo detuvieron por amenazar de muerte a dos personas

En la noche de ayer, a las 21:30, en la calle 9 de Julio, entre Florida y Santa Fe, numerarios de la Comisaría Décima aprehendieron a un hombre de apellido Soto (30) e incautaron una motocicleta Honda Tornado 250 cc.

El ahora aprehendido sería uno de los presuntos autores de haber amenazado de muerte a dos personas utilizando un palo y un tubo metálico, para luego darse a la fuga en el rodado mencionado, por lo cual fue trasladado a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.