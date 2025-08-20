Catamarca: lo detienen a un hombre por el robo de un celular en Santa María

Conforme a una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Santa María, en la que una persona del sexo femenino indicó que le habrían sustraído un teléfono celular Samsung, tras llevar a cabo tareas investigativas, a las 22:20 de la noche de ayer, en la localidad de Lampacito, de ese Dpto., personal de la dependencia policial mencionada aprehendió al presunto autor del ilícito de apellido Carrazana (39).

Es dable hacer mención que, al momento de realizarle un palpado superficial al hombre, los policías encontraron entre las prendas de vestir el aparato de comunicación sustraído, que fue recuperado y quedó en calidad de secuestro, por lo que finalmente el sujeto fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.