Catamarca: Lleguemos al Barrio visitará la Escuela Luisa María Sesín y Tinogasta

El Ministerio de Salud, a través del Programa Lleguemos al Barrio, brindará asistencia, los días martes 14 en la Escuela de Educación Especial N° 31, Luisa María Sesín; en el horario de 8 a 12,30 horas. Mientras que en la jornada del jueves 16 de octubre el equipo de Salud en la localidad de El Puesto, Tinogasta de 9 a 18 horas.

En ambos operativos se llevará a cabo atención clínica, odontología, obstetricia, nutrición, enfermería, fonoaudiología y vacunación.

Cabe mencionar que los concurrentes deben asistir a las consultas, en el caso de los menores, acompañados por el padre, madre o tutor y Libreta Sanitaria; asimismo en todos los casos es importante que concurran con DNI.

Se recuerda que, por Resolución Ministerial de Salud y Educación, la Libreta Sanitaria es el único documento válido para el ingreso escolar. La misma puede presentarse hasta el último día hábil del mes de mayo del año en curso, sin que esto sea impedimento para la inscripción y cursado del año escolar, hasta que se completen todos los estudios necesarios. Esta reglamentación rige tanto para los establecimientos escolares públicos como para los privados.