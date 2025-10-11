Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: Lleguemos al Barrio visitará la Escuela Luisa María Sesín y Tinogasta

El Ministerio de Salud, a través del Programa Lleguemos al Barrio, brindará asistencia, los días martes 14 en la Escuela de Educación Especial N° 31, Luisa María Sesín; en el horario de 8 a 12,30 horas. Mientras que en la jornada del jueves 16 de octubre el equipo de Salud en la localidad de El Puesto, Tinogasta de 9 a 18 horas.

En ambos operativos se llevará a cabo atención clínica, odontología, obstetricia, nutrición, enfermería, fonoaudiología y vacunación.
Cabe mencionar que los concurrentes deben asistir a las consultas, en el caso de los menores, acompañados por el padre, madre o tutor y Libreta Sanitaria; asimismo en todos los casos es importante que concurran con DNI.

Se recuerda que, por Resolución Ministerial de Salud y Educación, la Libreta Sanitaria es el único documento válido para el ingreso escolar. La misma puede presentarse hasta el último día hábil del mes de mayo del año en curso, sin que esto sea impedimento para la inscripción y cursado del año escolar, hasta que se completen todos los estudios necesarios. Esta reglamentación rige tanto para los establecimientos escolares públicos como para los privados.

  • Catamarca: estos son los jóvenes que vandalizaron un local gastronómico en en Norte de la Capital (Video)

    Catamarca: estos son los jóvenes que vandalizaron un local gastronómico en en Norte de la Capital (Video)

    Esta madrugada de sábado, un grupo de adolescentes (chicas y chicos) provocó daños y robo en un local gastronómico ubicado en calle Maipú Norte. Los vándalos sustrajeron las luminarias y dañaron la fachada del local, lo que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Leandro Luna, propietario del comercio, indicó que había instalado el sistema…

  • Talleres metió un triunfazo en La Plata: venció 2 a 1 a Gimnasia

    Talleres metió un triunfazo en La Plata: venció 2 a 1 a Gimnasia

    Talleres logró una victoria clave este sábado 2 a 1 ante Gimnasia, en La Plata, por la fecha 12 del Torneo Clausura, en la Zona B. El Matador logró ganarlo sobre el cierre del cotejo, para sumar tres puntos que valen muchísimo. La “T” quedó en el noveno lugar de la Zona B con 14 puntos en…

  • Javier Milei llegó a Corrientes para participar de un acto

    Javier Milei llegó a Corrientes para participar de un acto

    El presidente Javier Milei arribó este sábado a la ciudad de Corrientes, donde encabezará un acto programado para las 17 horas en la intersección de avenida Costanera y 25 de Mayo. Entre ellos se encontraban los candidatos Virginia Gallardo, Isidoro Redcozub y Lisandro Almirón, a quienes saludó antes de dirigirse al lugar de la caminata.…

  • Catamarca: Lleguemos al Barrio visitará la Escuela Luisa María Sesín y Tinogasta

    Catamarca: Lleguemos al Barrio visitará la Escuela Luisa María Sesín y Tinogasta

    El Ministerio de Salud, a través del Programa Lleguemos al Barrio, brindará asistencia, los días martes 14 en la Escuela de Educación Especial N° 31, Luisa María Sesín; en el horario de 8 a 12,30 horas. Mientras que en la jornada del jueves 16 de octubre el equipo de Salud en la localidad de El…

  • Milei en Chaco alertó sobre volver “al modelo del pasado con argentinos mendigando”

    Milei en Chaco alertó sobre volver “al modelo del pasado con argentinos mendigando”

    El presidente Javier Milei encabezó este sábado al mediodía un acto de La Libertad Avanza en la Plaza Belgrano de Resistencia, provincia del Chaco, donde arengó a la militancia y llamó a respaldar la “gesta histórica” de su gestión de cara a las próximas elecciones del 26 de octubre.  La llegada del mandatario ocurrió minutos después del mediodía,…

  • La Cámara Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

    La Cámara Electoral confirmó que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza

    La Cámara Nacional Electoral revocó hoy una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Karen Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para los comicios del próximo 26 de octubre. El tribunal fundamentó su decisión en…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3