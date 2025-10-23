Catamarca: Lleguemos al Barrio realizó más de 250 atenciones en el Barrio Ongolí

El Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando para llegar a los lugares más alejados de la provincia, con el objetivo de brindar accesibilidad al sistema de salud a aquellos vecinos que viven en zonas alejadas de los centros de salud. En este contexto, el equipo del Programa “Lleguemos al Barrio” visitó el Barrio Ongolí en el departamento Capayán; en el lugar, salud brindó 275 atenciones de distintas especialidades.

En esta oportunidad, se realizaron 20 prestaciones de clínica médica, 11 de pediatría, 20 de nutrición, 62 de enfermería, 49 de farmacia. 4 de fonoaudiología, 20 de odontología y 37 de obstetricia.

Asimismo, se colocaron 17 dosis de vacunas y se completaron 25 esquemas de vacunación. Cabe mencionar que, de los pacientes atendidos, la mayoría contaba con el calendario de vacunación completos.

Por otro lado, el equipo de Zoonosis vacunó a 7 mascotas, mientras que desparasitaron a 38.

El Programa “Lleguemos al Barrio” tiene como objetivo reforzar la atención médica de distintas especialidades en toda la provincia, tanto en Capital como en los puntos más alejados de la provincia, acercando servicios de salud donde no cuentan con todas las especialidades médicas, buscando mejorar la calidad de vida de las personas que allí residen.