Catamarca lista para los Juegos Nacionales Evita

La Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia tiene todo definido para tomar parte de la edición 2024 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que se desarrollarán del 4 al 9 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Con una amplia participación donde estuvieron representados doce departamentos con un total de 360 deportistas, el evaluativo en Catamarca se desarrolló de la mejor manera y posibilitó que chicos de diferentes lugares de la provincia pudieran interactuar y confraternizar, uno de los aspectos básicos de los Juegos.

Ahora, en “Mardel”, competirán alrededor de 8.000 niños y jóvenes de todo el país en las categorías: Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 18 (deporte adaptado). Con un rico historial, los “Evita” albergarán en la edición 2024 a 36 disciplinas deportivas, las cuales son: atletismo, atletismo adaptado, bádminton, básquet 3×3, básquet 3×3 adaptado, BMX freestyle, boccia (adaptado), boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, freestyle, fútsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, goalball, handball de playa, hockey 7, judo,

karate, lucha, levantamiento olímpico, natación, natación adaptada, skate, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tenis de mesa adaptado, tiro, tiro con arco, triatlón, rugby, vóleibol, vóleibol de playa y vóleibol sentado.

Para la delegación de Catamarca poder participar es un éxito, gracias al compromiso del gobierno provincial para acompañar a nuestros jóvenes atletas. La experiencia de crecimiento personal y a nivel deportivo serán el valor más importante de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2024.