Catamarca: leve condena para un joven que abusó sexualmente de una nena de 7 años, y quedará en libertad (Video)

En el Tribunal Penal Juvenil de la provincia se desarrolló el debate oral contra un joven acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 7 años, hecho ocurrido en el año 2022 en el departamento Capayán, cuando el imputado tenía 16 años. El tribunal, presidido por el juez Rodrigo Morabito, resolvió condenar al imputado a la pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por el delito de abuso sexual simple.

Durante la audiencia, el fiscal penal juvenil Guillermo Narváez mantuvo la acusación y solicitó que la condena sea de cumplimiento efectivo y con inmediata detención del joven. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar al pedido y otorgó el beneficio del cumplimiento condicional, decisión que generó controversia en la sala.

La defensa, integrada por los abogados Alexis Burgos y Orlando Cativa, había cuestionado la posibilidad de una detención inmediata por considerar que ello vulneraría los derechos contemplados en la Ley Penal Juvenil, destacando que los informes socioambientales y psicológicos del acusado resultaron altamente positivos y que el joven era menor de edad punible al momento del hecho.

Además, los defensores recordaron que existen precedentes del máximo tribunal provincial que revocaron fallos con condenas efectivas e inmediatas detenciones, al considerar que tales medidas solo pueden ejecutarse una vez que la sentencia se encuentre firme, por lo que una decisión contraria constituiría un agravio recurrible.

Por su parte, los abogados adelantaron que recurrirán la sentencia en casación, sosteniendo la inocencia de su asistido y a la espera de conocer los fundamentos completos del fallo dictado por el juez Morabito.