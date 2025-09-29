Catamarca: le pegó una trompada a un policía adicional en un boliche y fue detenido junto a una mujer

En la madrugada de hoy, a las 03:15, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Séptima llegó hasta un local bailable ubicado en la avenida Gob. Arnoldo Aníbal Castillo del Alto Fariñango, donde procedió a la aprehensión de un hombre de apellido Carrizo (38), quien habría agredido físicamente con un golpe de puño en el rostro a un Cabo 1° de Policía, que cumplía servicio adicional en el lugar.

Cabe hacer mención, que los policías hicieron lo propio con una joven mujer de apellido Del Pino (24), quien habría entorpecido el procedimiento intentando agredir físicamente al personal interviniente.

Finalmente, estas personas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojadas a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, mientras que el Suboficial radicó la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 7.