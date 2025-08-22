Catamarca: las obras en el Deportivo Juventud en su etapa final

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, visitaron el Club Deportivo Juventud para supervisar las obras que avanzan en su etapa final. Se trata de una renovación integral que modernizará las instalaciones de una institución histórica y fortalecerá la infraestructura deportiva provincial.

La obra forma parte del plan de infraestructura deportiva que ejecuta el Gobierno provincial y que beneficia a 16 clubes de toda la provincia con mejoras integrales en sus sedes.

El proyecto contempla la construcción de tres canchas multideportivas, una cancha principal con piso deportivo, cuatro vestuarios, gimnasio en planta alta, albergue con capacidad para 17 personas, consultorio médico, baños públicos, oficinas administrativas, salón de usos múltiples, instalaciones sanitarias, eléctricas e iluminación.

De la recorrida también participaron el secretario de Deportes, Guillermo Perna; los diputados provinciales Gustavo Aguirre y Damián Brizuela, entre otras autoridades.