Catamarca: “Las d’enfrente”, una comedia familiar en el Cine Teatro Valle Viejo

La obra clásica de Federico Mertens llega mañana en una nueva temporada a cargo de La Catucha. La comedia “Las d’enfrente”, del dramaturgo Federico Mertens, se presentará este jueves 13 de noviembre a las 22:00 en el Cine Teatro Valle Viejo en una nueva temporada protagonizada por la compañía local La Catucha.

La pieza, perteneciente al género costumbrista y estrenada a comienzos del siglo XX, propone una serie de situaciones de humor centradas en una familia que observa y copia las acciones de sus vecinas —las llamadas “de enfrente”—, lo que provoca enredos, malentendidos y episodios cómicos a lo largo de la obra. Está pensada para público de todas las edades y ofrece un tono claramente humorístico.

El elenco que sube a escena está compuesto por Liliana Murer, Jesús Carrizo, Mariana Ventricce, Ana Laura Peñaloza, Ariel Molina, Mariana Guillén, Luis Miguel Rodríguez y Natalia Burgos. La puesta está dirigida por Miguel Ángel Rodríguez, con la asistencia de Elena Peil.

Según la producción, esta versión rescata el espíritu del texto original adaptándolo a una puesta renovada. La Catucha ya presentó la obra en 2014 y 2018, con varias funciones en la capital y en el interior de la provincia.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 10.000 pesos y se pueden reservar por WhatsApp al 383-4642373. También estarán a la venta en la boletería del Cine Teatro Valle Viejo el día de la función. Las localidades son limitadas.

Datos rápidos
— Fecha y hora: jueves 13 de noviembre, 22:00.
— Lugar: Cine Teatro Valle Viejo, Catamarca.
— Entradas: $10.000 (anticipadas por WhatsApp o en boletería).
— Reserva/Contacto: WhatsApp 383-4642373.

