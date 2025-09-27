Radio TV Valle Viejo
Catamarca: las comunidades del Alto Valle del Cajón ya están conectadas a la ciudad de Santa María

Pese a la difícil situación económica y a los recortes de fondos nacionales, el Gobierno de Catamarca avanza con obras estratégicas en el interior utilizando recursos propios. En este marco, el gobernador Raúl Jalil, junto a la intendenta de Santa María, Erica Inga, y el dirigente Juan Pablo Sánchez, inauguró el nuevo camino a Alto Valle de Cajón, en plena zona serrana del departamento.

La obra, histórica para todas las comunidades serranas, conecta el empalme de la ruta 39 en la ciudad de Santa María con Toro Yaco a lo largo de 48 kilómetros, reduciendo en más de 100 km y 2 horas de viaje el traslado hacia los pueblos de la serranía (Toro Yaco, San Antonio del Cajón, Ovejeria). El trazado alcanza tramos de hasta 3.150 metros de altura y llevará el nombre de “Demetrio Jiménez”, en homenaje al monseñor que dedicó su vida pastoral a las comunidades del lugar.

Durante el acto, la intendenta Inga destacó que el camino “marca un antes y un después en la conectividad de la zona”. Y agregó: “Hoy es un día de alegría. Los vecinos siempre resaltan lo vital que es la apertura de caminos: generan conectividad, esperanza y nuevas oportunidades para el futuro de Santa María y toda la serranía”.

La jefa comunal también subrayó que el nuevo acceso potenciará el turismo y resaltó que “este camino es la prueba de lo que podemos lograr en unidad, con un Estado presente e inclusivo”, sostuvo.

El exintendente y dirigente Juan Pablo Sánchez resaltó que la obra cumple un sueño largamente esperado por las comunidades de Ovejería, Toro Yaco y San Antonio del Cajón, que durante décadas estuvieron aisladas y en desventaja frente al resto de Santa María. “Este proyecto nació de la unión de los vecinos, que empezaron con pico y pala y hasta durmieron a la intemperie para abrir los primeros tramos. Hoy, gracias a la decisión política del Gobernador y el trabajo de Vialidad, ese anhelo se convierte en realidad”, expresó.

Sánchez también valoró la política de conectividad que impulsa la Provincia, mencionando obras como el camino a El Tolar, la recuperación de la Cuesta del Zapata que une Belén con Tinogasta, la cuesta que vincula Pomán con Concepción, entre otras.

El acto contó con la presencia de la diputada nacional Silvana Ginocchio, legisladores provinciales y autoridades municipales, junto a un gran número de vecinos que celebraron la inauguración de este camino que no solo acerca distancias, sino que también abre nuevas oportunidades de desarrollo para toda la zona serrana de Santa María. 

