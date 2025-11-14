Catamarca: lanzaron las II Jornadas Epidemiológicas del Hospital San Juan

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo encabezó el lanzamiento de las II Jornadas Epidemiológicas del Hospital Interzonal San Juan Bautista, que este año se realizaron bajo el lema: “Fortaleciendo los retos del presente y las acciones del futuro en la salud pública en enfermedades transmitidas por vectores y prevenibles por vacunas”.

Estas jornadas representan un espacio de reflexión y compromiso con la Salud Pública, donde profesionales de distintas áreas comparten experiencias, saberes y estrategias para seguir fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la prevención.

La Secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos dio inicio a la Jornada, destacando la importancia de la temática para la Salud Pública, “la epidemiologia es la columna de nuestro sistema sanitario, no es solo recolección de datos, sino que protege el personal, los pacientes”.

Barrientos agregó que “al afianzarnos en epidemiologia podemos mejorar la calidad asistencial, trabajar en prevención, y el control de enfermedades transmitidas por vectores; nos permite tomar nuevas estrategias, actuar y anticiparnos”.

La Jefa del Servicio de Epidemiología del Hospital San Juan Bautista, Evangelina Barrionuevo, agradeció, especialmente al equipo que “están en la primera línea, sosteniendo la calidad en la atención día a día”.

Por otro lado, Barrionuevo explicó que “el lema es nuestro plan de ruta estratégica; vivimos un presente complejo, vemos cómo las amenazas que creíamos controladas e incluso olvidadas, vuelven renovadas obligándonos a actuar con mayor precisión y compromiso”, en este marco agrega que “la vigilancia no se detiene en lo vectorial y nos invita a mirar más allá a las enfermedades emergentes y zoonóticas, la epidemiologia es una disciplina que conecta al ser humano con su entorno, con el medioambiente y los animales”.

Para finalizar señaló que “el ejercicio teórico practico y un corredor endémico adaptado a nuestro hospital nos permitirá transformar los datos en decisiones clínicas inmediatas, y esa es la esencia de la epidemiológica”. Por su parte el Director del Hospital San Juan Bautista, Martín Picheto señaló que “es una jornada importante para el Hospital y para todo el sistema de Salud porque es muy importante para la gestión y para la toma de decisiones”.