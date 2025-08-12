Catamarca: la vida de María Emilia Azar en el séptimo episodio de Cultura en Diálogo

Ya está disponible el episodio 7 del ciclo de podcast Cultura en Diálogo, titulado “María Emilia Azar: la poesía del alma catamarqueña”, una entrega que rinde homenaje a una de las figuras más entrañables de la literatura del Norte argentino.

En esta ocasión, la escritora y docente Vanina Reinoso nos invita a adentrarnos en la vida y la obra de María Emilia Azar de Suárez Hurtado, poeta nacida en Valle Viejo en 1918, maestra rural y autora autodidacta, cuya sensibilidad dejó una huella profunda en la poesía catamarqueña.

Autora de Origen Líquido (1942), su primer libro, María Emilia Azar fue comparada por la crítica con Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou, gracias a una obra que se distingue por su ternura, su fuerza expresiva y una mirada íntima sobre la maternidad, la memoria y el paisaje del norte argentino.

Vanina Reinoso —autora de obras como Cuerpo desnudo sin posesivos y otros gritos y Cuentos en la noche— reflexiona sobre la vigencia de la palabra poética de Azar y su influencia en nuevas generaciones de escritoras del NOA, rescatando una voz que, desde el corazón del Valle, sigue resonando con autenticidad.

Un episodio imperdible para descubrir —o redescubrir— a una mujer que escribió con el alma, desde la raíz catamarqueña, y que forma parte del legado más valioso de nuestra literatura.

Este episodio ya está disponible en el canal de Spotify del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y forma parte de la segunda temporada de este podcast producido por la Dirección de Patrimonio y Museos con el objetivo de enriquecer, preservar y difundir el patrimonio cultural de Catamarca