Catamarca: la UNCA convocó a la marcha universitaria y el apagón “para que no se gobierne con vetos y podamos recuperar la República y la democracia”

El rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Ing. Oscar Arellano, acompañado por la Vicerrectora, Elina Silvera de Buenader, autoridades de todas las facultades, secretarios universitarios, y referentes de agrupaciones estudiantiles y gremiales, brindó una conferencia de prensa para anunciar una serie de acciones en defensa de la educación pública y en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario.

Se informó que en Catamarca, la marcha universitaria se realizará mañana miércoles a las 17 horas, con concentración en la Plaza del Maestro. Desde allí, estudiantes, docentes, nodocentes, egresados y autoridades se movilizarán hasta la explanada de ingreso de la UNCA (Junín y Belgrano), donde tendrá lugar un acto central.

Como antesala de esta movilización, Arellano también anunció un “Apagón en la UNCA”, que se llevará a cabo hoy a las 20 horas. Durante cinco minutos, se apagará la iluminación en las aulas del predio universitario, invitando a la comunidad a participar de una concentración con velas encendidas en la explanada del edificio histórico, en señal de protesta.

En cuanto a la situación actual de las universidades, Arellano mencionó que “en estos dos años de gobierno no hemos recibido partidas presupuestarias para ciencia, extensión, obras y equipamiento.” Por otra parte, el diálogo con el Gobierno Nacional, nunca fue concedido. No hubo llamado a paritarias: solo hubo aumentos unilaterales por debajo de la línea de la inflación.”