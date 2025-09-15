Catamarca: la Ruta 42 inaugurada por el Gobierno hace pocas horas, ya está rota

El sábado pasado se inauguró la pavimentación de la Ruta Provincial N°42 en el tramo que une la localidad de Tintigasta y la cumbre de El Portezuelo. La obra, de 30 kilómetros de extensión, fue inaugurada oficialmente por el gobernador Raúl Jalil junto al intendente al intendente de El Alto, Ariel Ojeda, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la senadora Nacional, Lucia Corpacci y el senador departamental Augusto Ojeda.

Sin embargo, un cronista de Radio TV Valle Viejo detectó esta mañana varios tramos de la ruta que presenta señales de hundimientos y roturas, con señales haber sido reparada. La carpeta asfáltica, de poco espesor, hace presumir que con el tránsito casi permanente de vehículos pesados, el deterioro se irá pronunciando.

La pavimentación de la Ruta 42 forma parte de un plan integral de conectividad vial que ya transformó al Este catamarqueño. En lo que va de la gestión de Raúl Jalil, se pavimentaron más de 117 kilómetros: 65 km en la Ruta 7 (Esquiú-Baviano), 22 km en la Ruta 2 (San Antonio-Icaño) y ahora 30 km en la Ruta 42.

Actualmente, continúan las obras en la Ruta 2, donde se avanza en un tramo de 18 kilómetros entre el empalme con la Ruta Provincial N°13 y la localidad de Anquincila, para completar el Corredor Vial Este.